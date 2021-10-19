أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

بعث أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، برقيات تهاني إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بعيد المولد النبوي الشريف.

وضمّن جلالة الملك هذه البرقيات أطيب تهاني جلالته لملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، وأصدق دعواته لله تعالى بأن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة بوافر الصحة والطمأنينية، وسابغ السعادة والهناء.

ومع 18/10/2021