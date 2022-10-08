أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، بعث أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، برقيات تهاني إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية.

وضمن جلالة الملك هذه البرقيات أطيب متمنيات جلالته ودعواته لله تعالى بأن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة وهم ينعمون بتمام الصحة والعافية، ووافر الخير واليمن والهناء .

(ومع 08/10/2022)