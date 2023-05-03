أهمية التنسيق البرلماني في صلب مباحثات رئيس مجلس النواب مع وفد عن اللجنة اليهودية الأمريكية

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع وفد عن اللجنة اليهودية الأمريكية، يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة، هم ت التذكير بأهمية التنسيق البرلماني عبر مد قنوات وجسور التشاور والتنسيق الدائمين وتبادل الزيارات، وهو ما من شأنه أن يعزز الحوار والتسامح.



وذكر بلاغ لمجلس النواب أن المحادثات عرفت كذلك إبراز عمق التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف، والإشادة بعمق العلاقات التاريخية المغربية -الأمريكية، وتثمين الموقف الثابت لواشنطن بخصوص الوحدة الترابية للمملكة المغربية.



وبهذه المناسبة، أكد وفد اللجنة اليهودية الأمريكية دعمه للوحدة الترابية للمملكة ولمواقف المغرب، كما أشادوا بالتطور الذي عرفته الأقاليم الجنوبية للمملكة، والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها من أجل بلوغ التنمية في مختلف أبعادها، مؤكدين دور المغرب الإقليمي والدولي في التسامح والحوار وتعزيز السلم والأمن الدوليين لما فيه خير ورفاهية البشرية.



ومن جهته، قدم رئيس مجلس النواب عرضا حول انخراط المملكة المغربية المتواصل في تعزيز الحوار وترسيخ التسامح الديني والثقافي ونبذ فكر التطرف والكراهية، والميل لحل الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية، وهي "السياسة التي يترجمها مجلس النواب في علاقاته البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف وخاصة مع البرلمانات التي تتقاسم معه نفس القيم والأولويات".



يذكر أن اللجنة اليهودية الأمريكية، تأسست في بداية القرن التاسع عشر كفضاء دولي للحوار والتفكير، وهي منظمة هدفها الدفاع عن الحقوق المدنية والدينية لليهود، وترسيخ التسامح ونبذ الكراهية.



ومع: 03 ماي 2023