إبرام اتفاقية لإحداث كرسي ل(إيسيسكو) في الجامعة الأورومتوسطية بفاس

وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والجامعة الأورومتوسطية بفاس، يوم الاثنين بالرباط، اتفاقية إحداث كرسي (إيسيسكو) "المرأة في العلوم: الذكاء الاصطناعي والمستقبل" بالجامعة. وأبرز بلاغ للمنظمة أن هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للإيسيسكو سالم بن محمد المالك، ورئيس الجامعة الأورومتوسطية بفاس مصطفى بوسمينة، تروم تعزيز الأبحاث العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشجيع مشاركة الفتيات والنساء في هذا المجال، من خلال التدريب، وأوراش العمل، وأبحاث الدكتوراه، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الاستشراف.

وفي كلمته، خلال حفل التوقيع، أكد الدكتور سالم بن محمد المالك أن هذا الكرسي يندرج ضمن مبادرة عام الإيسيسكو للمرأة 2021، ويجسد التعاون المثمر بين مركز الإيسيسكو للاستشراف الاستراتيجي والجامعة الأورومتوسطية، لتعزيز ثقافة الاستشراف، وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في إطار أخلاقي ومستدام، في إطار ما يتيح من فرص متساوية للجنسين لتعزيز تنميتهم الشخصية والمهنية.

وأضاف أن إحداث كرسي الإيسيسكو بالجامعة يلبي الحاجة إلى بناء قدرات الشابات وتعزيز وجودهن ومساهمتهن في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأهيلهن في هذا المجال، ومواصلة العمل في المجالات الجديدة. من جهته، عبر السيد بوسمينة عن سعادته لتوقيع الاتفاقية، مؤكدا أن هذا الكرسي سيعزز المدرسة التي أحدثتها الجامعة للهندسة الرقمية والذكاء الاصطناعي، التي تعتبر الأولى على الصعيد الإفريقي.

وأشار إلى أن هذا الكرسي يهدف إلى إجراء أبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي، واستقطاب عدد من طلبة الدول الأعضاء بالإيسيسكو، والانفتاح على العالم من خلال إبرام اتفاقيات مع مراكز من مختلف الدول.

من جانبها، أعربت السيدة مها كميرة، منسقة الكرسي، عن فخرها بتولي هذه المهمة، مؤكدة أنها ستنخرط في تعزيز ثقافة الاستشراف وتأهيل النساء في مجال الذكاء الاصطناعي.

بدوره، أشار السيد قيس الهمامي، مدير مركز الإيسيسكو للاستشراف الاستراتيجي، إلى أن الكرسي سيتيح فرصا كبيرة للنساء والرجال على حد سواء للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ببلدانهم. ويهدف الكرسي أيضا، حسب بنود الاتفاقية، إلى تطوير الشراكات على الصعيد الدولي، والتدريب في مجال البحث والابتكار، وفي مهن المستقبل المرتبطة بمجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تعزيز مشاركة الباحثات، وإجراء دراسات وأبحاث تدخل ضمن أولويات الكرسي، واستقطاب الباحثين الشباب من الدول الأعضاء في الإيسيسكو لتطوير خوارزميات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح المجتمع.

يشار إلى أن حفل التوقيع شهد حضور عدد من مديري القطاعات والإدارات والمستشارين بالإيسيسكو، وكذا عدد من المسؤولين بالجامعة الأورومتوسطية بفاس.

ومع 17 ماي 2021