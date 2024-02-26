إحداث 823 مقاولة خلال 2023 بجهة كلميم وادنون

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بأن ما مجموعه 823 مقاولة جديدة، تم إحداثها خلال سنة 2023، على مستوى جهة كلميم وادنون.

وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين بما مجموعه 280 مقاولة، والأشخاص الذاتيين 543 مقاولة.

وأبرزت أن إقليم كلميم استحوذ على حصة الأسد بما مجموعه 550 مقاولة محدثة جديدة، بينما تم إحداث 273 مقاولة بإقليم طانطان. وأشارت لوحة القيادة إلى هيمنة قطاع التجارة بحصة بلغت نسبتها 51.39 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعا بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (13.46 في المائة)، والخدمات المختلفة (13.03)، والنقل (7.69)، والصناعات (5.66 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5.66 في المائة)، والفلاحة والصيد (1.50 في المائة)، والأنشطة المالية (1.07 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال (0.53 في المائة).

وبحسب الشكل القانوني، فإن 61.7 في المائة من المقاولات المحدثة هي عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة (35 في المائة)، ثم شركات التضامن (2.2 في المائة)، ثم شركات أخرى (1.1 في المائة). وعلى الصعيد الوطني، تم إحداث حوالي 93 ألفا و517 مقاولة جديدة خلال سنة 2023، منها 64 ألفا و27 وحدة (أشخاص اعتباريين)، و29 ألفا و490 وحدة (أشخاص ذاتيين).

وبحسب الجهات، تشير لوحة القيادة العامة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلى هيمنة جهة الدار البيضاء - سطات على حصة الأسد في عدد المقاولات المحدثة بـ 26 ألفا و916 مقاولات، متقدمة على طنجة - تطوان - الحسيمة (13.849)، والرباط - سلا- القنيطرة (11.045)، ومراكش- آسفي (9.642)، وفاس - مكناس (6.609)، وجهة الشرق (6033)، وسوس - ماسة (5.939)، والعيون - الساقية الحمراء (4.745)، وبني ملال - خنيفرة (3.000)، ودرعة - تافيلالت (2.732)، والداخلة - وادي الذهب (2.184).



ومع: 26 فبراير 2024