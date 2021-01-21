إسبانيا .. أزيد من 262 ألف من المغاربة مسجلين بمؤسسات الضمان الاجتماعي إلى حدود نهاية دجنبر الماضي

قالت وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية إن عدد المغاربة المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا بلغ إلى حدود نهاية شهر دجنبر الماضي ما مجموعه 262 ألف و 58 شخصا . وأكدت الوزارة في تقريرها الدوري الذي أصدرته يوم الخميس أن المغاربة حافظوا على المركز الأول على لائحة العمال الأجانب المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي من خارج مجموعة الاتحاد الأوربي متبوعين بالصينيين ب 98 ألف و 717 منخرطا .

وأوضحت نفس المصادر أن عدد العمال الأجانب المسجلين في منظمات ومؤسسات الضمان الاجتماعي بلغ خلال عام 2020 ما مجموعه 2 مليون و 78 ألف و 636 شخصا مسجلا بذلك انخفاضا قدرت نسبته ب 2 ر 2 في المائة مقارنة مع عام 2019 أي ما يمثل تراجعا ب 46 ألف و 346 من الأشخاص النشطين وذلك جراء الأزمة الصحية التي نتجت عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد .

وأضافت أن عدد العمال الأجانب المسجلين في مؤسسات الضمان الاجتماعي من خارج دول الاتحاد الأوربي يقدر في المجموع بمليون و 331 ألف و 206 منخرطا في حين بلغ عدد العمال الأجانب الذين ينتمون لدول الاتحاد 747 ألف و 430 منخرطا .

وحسب آخر معطيات للمعهد الوطني للإحصاء فإن عدد المغاربة الذي يقيمون بصفة شرعية في إسبانيا بلغ إلى حدود فاتح يناير الماضي ما مجموعه 864 ألف و 546 شخصا بزيادة قدرت نسبتها ب 3 ر 6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية وهو ما يمثل زيادة ب 50 ألف و 959 شخصا .

ومع 21 يناير 2021