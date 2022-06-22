أكدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد يوم الثلاثاء، دعم بلادها لسيادة المغرب على الصحراء.

جاء ذلك في تصريح أدلت به عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالرباط.

وقالت السيدة شاكيد إن “إسرائيل تؤكد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء”.

وأضافت أن المباحثات مع السيد بوريطة تناولت كذلك “العلاقات الثنائية الوثيقة والمشاريع المشتركة التي سينجزها البلدان”.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد عقد في وقت سابق اليوم اجتماع عمل مع وزيرة الداخلية الإسرائيلية حضره عدد من كبار مسؤولي وزارتي الداخلية بالبلدين.

(ومع 21/06/2022)