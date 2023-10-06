إسطنبول.. تجديد انتخاب السيد بنعليلو عضوا بالمكتب المسير وبمجلس إدارة جمعية وسطاء دول منظمة التعاون الإسلامي

جرى، اليوم الجمعة بإسطنبول، تجديد انتخاب وسيط المملكة محمد بنعليلو، عضوا بالمكتب المسير وبمجلس إدارة جمعية أمبودسمان ووسطاء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.



وذكر بلاغ لمؤسسة وسيط المملكة، أن تجديد انتخاب السيد بنعليلو جاء خلال الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لـ "جمعية أمبودسمان ووسطاء الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي" الملتئم بإسطنبول يومي 5 و6 أكتوبر الجاري، إلى جانب أمبودسمانات تركيا وباكستان وإيران وأذربيجان وإندونيسيا والبحرين.



وأضاف المصدر أن هذه الجمعية العمومية كانت مناسبة لمناقشة مختلف تقارير الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الولاية السابقة وما واجهته من رهانات، وكذلك فرصة لبحث متطلبات جعل الجمعية مرئية أكثر لدى المجتمع الحقوقي الدولي.



وأشار البلاغ إلى أن المشاريع المستقبلية للجمعية، من منظور الأدوار المستجدة لمؤسسات الأمبودسمان وما يشهده العالم الإسلامي من تحديات، كانت حاضرة ضمن الحوار التفاعلي الذي تم خلاله استعراض تجارب مختلف الهيئات المشاركة في ضمان الشفافية وتعزيز الحكامة الارتقائية في أداء الإدارة والدفاع عن حقوق الإنسان.



وعرفت أشغال هذا اللقاء حضور أزيد من 50 مشاركا، من بينهم وسطاء وأمبودسمان وممثلو مؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان، يمثلون 20 مؤسسة مختلفة.

ومع: 06 أكتوبر 2023