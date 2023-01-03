إطلاق الدورة الرابعة عشرة لجائزة الحسن الثاني للبيئة

أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم الدورة 14 لجائزة الحسن الثاني للبيئة. وأفاد بلاغ للوزارة بأن هذه الجائزة تهدف إلى تشجيع كل المبادرات التي تساهم في حماية البيئة والتنمية المستدامة في ستة مجالات هي: البحث العلمي والتقني، والإعلام، والعمل الجمعوي، ومبادرات المقاولات، ومبادرات الجماعات الترابية، ومثالية الإدارة في ميدان التنمية المستدامة. وأوضح البلاغ، أن الترشيحات ترسل بالبريد المضمون أو تودع لدى مكتب الضبط التابع لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة -قطاع التنمية المستدامة، وذلك قبل 31 مارس 2023، مشيرا إلى أن ملف الجائزة متوفر بالموقع الالكتروني للوزارة. www.mtedd.gov.ma



ومع: 03 يناير 2023