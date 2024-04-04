إطلاق النسخة الثانية من مسابقة "Green Start up" من اجل دعم المشاريع الخضراء

أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن انطلاق النسخة الثانية من مسابقة "Green Start up" لدعم المشاريع الشبابية المبتكرة الخضراء، وذلك مع فتح الترشيحات إلى غاية 17 ماي المقبل.



وذكرت الوكالة، في بلاغ اليوم الأربعاء، أن هذه المسابقة الابتكارية، التي تتماشى وأسس إستراتيجية الغابات 2020-2030، تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال الخضراء عن طريق دعم المبادرات والابتكارات الخضراء التي يقودها الشباب المغربي، والتي تجمع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، تحديدا تلك المتعلقة بالغابات.



وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المبادرة تتم بشراكة مع كل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، ومركز الطاقة الخضراء، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.



وأورد البلاغ أنه قد تم فتح الترشيحات لهذه المسابقة حتى تاريخ 17 ماي 2024، للشباب حاملي المشاريع المبتكرة في مجال الحفاظ على الموارد الغابية وتثمينها المستدام، شريطة أن تأخذ هذه المشاريع المقترحة بعين الاعتبار كلا من الجانب البيئي والاقتصادي والاجتماعي، خصوصا، في المناطق الريفية والجبلية وفي أوساط الشباب القروي.



وسجل أن الفائزين الخمسة سيحصلون على جوائز تحفيزية، علاوة على دعم ومواكبة تقنية لتنفيذ مشاريعهم وتطويرها.



وقد تم، لهذا الغرض، وضع بريد إلكتروني للمزيد من الاستفسار حول المسابقة وظروف المشاركة وكيفية تقديم الطلبات: www.greenstartup2.ma



ومع: 03 أبريل 2024