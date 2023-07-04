إطلاق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح برسم الدورة الثانية لسنة 2023

أطلقت وزارة الشباب والثقافة والتواصل–قطاع الثقافة، مؤخرا، عملية الترشح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح برسم الدورة الثانية لسنة 2023، والتي ستمتر إلى غاية 13 يوليوز الجاري.

وذكر بلاغ للوزارة أن عملية الدعم هذه التي تأتي في إطار برنامج الدعم الثقافي والفني الذي تخصصه لفائدة مهنيي المسرح بالمغرب، تهم مجال الجولات المسرحية الوطنية فقط.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الدعم يخصص للمؤسسات والفرق المسرحية (جمعيات وشركات ووكالات وتعاونيات فنية) المتوفرة على قدرات مهنية ذاتية للترويج والتوزيع، ومؤسسات ترويج وتوزيع المنتوج الفني، ولاسيما العروض المسرحية.

وأشار البلاغ إلى أنه لجنة دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح ستتولى دراسة الطلبات المرشحة وانتقاء أجودها وفق المقتضيات القانونية ودفتر التحملات المنظم لهذا البرنامج.

وخلص البلاغ إلى أن عملية الترشح ستتم إلكترونيا، لزوما وحصرا، عبر المنصة المخصصة لإيداع الطلبات http://daam.minculture.gov.ma التي أعدتها الوزارة خصيصا لهذا الغرض، وذلك في إطار سعيها الدائم لتسهيل الولوج للخدمات ولتجويد العمل الإداري.

(ومع 03/07/2023)