إطلاق طوابع بريدية بمناسبة الذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين المغرب وجمهورية الدومينيكان

في إطار الاحتفال بالذكرى الستين لإقامةلعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية الدومينيكان وتحت رعاية سفارة المملكة المغربية في سانتو دومينغو، أصدر (بريد المغرب) ومعهد البريد الدومينيكاني، بشكل مشترك، طوابع بريدية تمثل نصبين تاريخيين رمزيين للبلدين، هما "قصبة الوداية" بالرباط وواجهة "ألكازار دي كولون" في سانتو دومينغو.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن هذا الإصدار المشترك للطوابع البريدية، والذي يعكس تميز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، تم إطلاقه في حفل افتراضي اليوم، حضره المدير العام لـ(بريد المغرب) والسيد أمين بن جلون التويمي، والمدير العام لمعهد البريد الدومينيكاني، السيد أدان بيغيرو، وسفير جلالة الملك في جمهورية الدومينيكان، السيد زكرياء الكوميري.

وأبرز البلاغ أنه، وبهذه المناسبة، وقع السيدان الكوميري وبيغيرو وتبادلا لوحات الطوابع الصادرة عن المؤسستين البريديتين، والتي تتكون كل منهما من 500 نسخة.

وأضاف المصدر ذاته أن السيد الكوميري قال إن "هذا الإصدار المشترك للطوابع البريدية يحتفي بتحالف وتعاون وعزم البلدين على بناء شراكة وثيقة ودائمة".

كما اعتبر هذه المبادرة، بحسب البلاغ، "شهادة راسخة على الطبيعة والقيمة التي توليها المملكة المغربية لعلاقاتها مع جمهورية الدومينيكان"، آملا من خلالها في "تعزيز التقارب الكبير بين الشعبين من خلال دعوة رمزية للسفر واكتشاف التراث التاريخي والثقافي للبلدين".

(ومع 25/03/2021)