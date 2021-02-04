إعادة انتخاب السفير عمر هلال رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة

أعيد انتخاب السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، بالتزكية رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال الاجتماع الرسمي الأول لهذه الهيئة برسم هذه السنة.

وتعد لجنة تعزيز السلام هيئة فرعية تابعة لمجلس الأمن والجمعية العامة، وتتولى تعبئة الموارد من أجل تمويل مختلف مخططات تعزيز السلام بالبلاد، وكذا تعبئة المجتمع الدولي لإبقاء قضية أفريقيا الوسطى في صلب انشغالاته، وبلورة التوصيات والمشورة، لاسيما أمام مجلس الأمن.

وتشكل اعادة انتخاب السفير عمر هلال دليلا على ثقة المجتمع الدولي والأمم المتحدة في الدور الجوهري الذي يضطلع به المغرب في تعزيز وحفظ واستدامة السلام، حيث تظل المملكة البلد العربي والافريقي الوحيد الذي يترأس تشكيلة – بلد.

كما تكرس إعادة الانتخاب هاته دور المغرب في القارة، الذي يقوم على قيم التضامن، والاحترام المتبادل، والشراكة رابح – رابح، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من تنمية واستقرار افريقيا أولوية للسياسة الخارجية للمملكة.

وسيواصل السفير عمر هلال الذي يحظى بدعم قوي من قبل سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى، تقديم دعم ملموس، مع كافة أعضاء التشكيلة، لجهود إرساء الاستقرار التي تبذلها حكومة هذا البلد الشقيق والصديق الذي تجمعه بالمملكة علاقات متميزة.

وفضلا عن رئاسة التشكيلة، يقدم المغرب دعما مهما لتحقيق الاستقرار في البلاد، من خلال تجريدة منتشرة في اطار بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، والتي تمت الاشادة بتضحياتها والتزامها عدة مرات من طرف رئيس جمهورية افريقيا الوسطى وكذا من قبل الأمم المتحدة.

ومع:04/02/2021