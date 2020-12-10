إعادة انتخاب السفير عمر هلال في منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لليونيسيف لسنة 2021

انتخبت مجموعة السفراء الأفارقة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بالإجماع ، للسنة الثالثة على التوالي ، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ، عمر هلال ، في منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لليونيسيف .

وتشكل إعادة الإنتخاب الجديد هذه دليلا على الثقة من جانب سفراء المجموعة الإفريقية في نيويورك تجاه سفير المملكة وديناميته داحل المنظمة والتزامه بقضية الطفولة ، خاصة وأن منظمة الأمم المتحدة للطفولة تضطلع بدور بالغ الأهمية في إفريقيا ، التي تشهد نموا قويا في عدد ساكنتها من الشباب والأطفال.

كما أنها تكتسي أهمية خاصة ، بالنظر إلى الاستحقاقات الحاسمة المقررة لعام 2021 داخل المجلس التنفيذي لليونيسف ، لا سيما في إطار إعداد المخطط الاستراتيجي لهذه الوكالة الأممية للفترة 2022-2025.

وسيقوم الأعضاء الخمسة الجدد لمكتب المجلس التنفيذي لليونيسف لعام 2021 ، وهم سفراء المغرب وليتوانيا وجمهورية كوريا وكوستاريكا ونيوزيلندا، من بين أمور أخرى، على تقييم استجابة اليونيسف لوباء كوفيد-19 ، واتخاذ قرارات حاسمة لإعادة ملاءمة برامج المنظمة لتجاوز تداعيات الوباء على إعمال حقوق الطفل ، و التوافق حول أفضل الإجراءات التي من شأنها إعادة بناء مستقبل أفضل وأكثر مرونة لجميع أطفال العالم ، دون أن يتخلف أحد عن الركب.

(ومع 10/12/2020)