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الخميس 10 دجنبر، 2020

إعادة انتخاب السفير عمر هلال في منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لليونيسيف لسنة 2021

إعادة انتخاب السفير عمر هلال في منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لليونيسيف لسنة 2021

انتخبت مجموعة السفراء الأفارقة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بالإجماع ، للسنة الثالثة على التوالي ، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ، عمر هلال ، في منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لليونيسيف .

وتشكل إعادة الإنتخاب الجديد هذه دليلا على الثقة من جانب سفراء المجموعة الإفريقية في نيويورك تجاه سفير المملكة وديناميته داحل المنظمة والتزامه بقضية الطفولة ، خاصة وأن منظمة الأمم المتحدة للطفولة تضطلع بدور بالغ الأهمية في إفريقيا ، التي تشهد نموا قويا في عدد ساكنتها من الشباب والأطفال.

كما أنها تكتسي أهمية خاصة ، بالنظر إلى الاستحقاقات الحاسمة المقررة لعام 2021 داخل المجلس التنفيذي لليونيسف ، لا سيما في إطار إعداد المخطط الاستراتيجي لهذه الوكالة الأممية للفترة 2022-2025.

وسيقوم الأعضاء الخمسة الجدد لمكتب المجلس التنفيذي لليونيسف لعام 2021 ، وهم سفراء المغرب وليتوانيا وجمهورية كوريا وكوستاريكا ونيوزيلندا، من بين أمور أخرى، على تقييم استجابة اليونيسف لوباء كوفيد-19 ، واتخاذ قرارات حاسمة لإعادة ملاءمة برامج المنظمة لتجاوز تداعيات الوباء على إعمال حقوق الطفل ، و التوافق حول أفضل الإجراءات التي من شأنها إعادة بناء مستقبل أفضل وأكثر مرونة لجميع أطفال العالم ، دون أن يتخلف أحد عن الركب.

(ومع 10/12/2020)

 