إعادة انتخاب المغرب بالمجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو

أعيد انتخاب المغرب، يوم الاثنين بباريس، في المجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو، وذلك خلال الدورة الحادية والثلاثين لجمعية هذه اللجنة التي تنعقد افتراضيا خلال الفترة ما بين 15 و24 يونيو الجاري. وأوضحت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى اليونسكو في بلاغ لها، أن المغرب سيتولى داخل المجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات، للمرة الثانية على التوالي، منصب نائب رئيس المجموعة الانتخابية الخامسة للجنة، التي تضم الدول العربية والإفريقية. وجرى تقديم الترشيح المغربي، الذي نال الإجماع، في شخص السيد كريم حلمي، عنصر ارتكاز وطني تابع للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات، عالم المحيطات ومدير البحث بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. وسبق إعادة انتخاب المغرب لمنصب نائب رئيس هذه اللجنة، إعادة انتخاب السيد أرييل ترويسي، الخبير الأرجنتيني الفخري، لولاية ثانية كرئيس للمجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات.

أما الدول الأخرى المنتخبة بهذه المناسبة، في إطار المجموعة الانتخابية الخامسة، هي جنوب إفريقيا، المملكة العربية السعودية، كوت ديفوار، مصر، الغابون، غينيا، ليبيا وكينيا.

وتعمل اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو، بمعية الدول الأعضاء على تعزيز التعاون الدولي وتنسيق البرامج في مجالات البحث والمراقبة البحرية، الحفاظ على المنظومات البيئية البحرية وحمايتها، تخفيف المخاطر، بناء القدرات، وذلك لفهم وضمان تدبير فعال لموارد المحيطات والمناطق الساحلية.

وأكدت البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى المنظمة الأممية أن "إعادة انتخاب المغرب لمنصب نائب رئيس المجلس التنفيذي، هو اعتراف من الدول الأعضاء في اللجنة بالتزام المملكة المغربية من أجل تحقيق أهداف عقد المحيط، عبر الترويج وتنفيذ عقد علوم المحيطات".

كما تشكل "اعترافا بالدور الريادي الذي تضطلع به، في هذا الإطار، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي ترعى تحالف العقد لعلوم المحيطات".

وخلص البلاغ إلى أن إعادة انتخاب المغرب "تعكس بوضوح الثقة والاحترام والتقدير الذي تتمتع به المملكة المغربية داخل منظمة اليونسكو ولدى الدول الأعضاء". ومع 21 يونيو 2021