إعلان نتائج المباراتين النهائيتين للربوتيات التربوية والأولمبياد الوطنية في علوم المهندس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، عن نتائج المباراتين النهائيتين للربوتيات التربوية، والأولمبياد الوطنية في علوم المهندس، دورة 2021، المنظمتين خلال شهر ماي الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الاثنين، أن المرتبة الأولى في المباراة النهائية للربوتيات التربوية، التي نظمتها الوزارة بشراكة مع جمعية تواصل لتنمية التكنولوجيا، عادت للفريق المتكون من الأستاذ هشام جرمومي والتلميذتين وئام محبوبي وأميمة طاقي من الثانوية الإعدادية عمر بن الخطاب بالمديرية الإقليمية جرادة بجهة الشرق.

وكانت المرتبة الثانية من نصيب فريق جهة الشرق، المتكون من الأستاذ زيدوني بوجمعة والتلميذين جعفر عزوزي وحمزة مخوخي بالثانوية الإعدادية الكندي بالمديرية الإقليمية تاوريرت، فيما نال المرتبة الثالثة فريق جهة بني ملال خنيفرة المتكون من الأستاذ صالح مزوي والتلميذين محمد البوعزوي وريان اليسم من الثانوية الإعدادية الإقامة بالمديرية الإقليمية خريبكة.

وقد تأهلت للمباراة النهائية لهذه الدورة، ثمانية فرق تمثل ثانويات إعدادية من خمس جهات، بعد تأهلهم على مستوى المحطة الأولى من هذه المسابقة التي تبارى فيها 12 فريقا.

وبرسم نتائج المباراة النهائية للأولمبياد الوطنية في علوم المهندس، التي نظمتها الوزارة في نسختها الأولى بتعاون مع جمعية مدرسي العلوم الصناعية بالمغرب، فاز بالمرتبة الأولى مشروع ''المدبر التلقائي للتدفق Gérant automatique de flux'' الممثل للثانوية التأهيلية أبي العباس السبتي من المديرية الإقليمية مراكش، بفريق يضم التلاميذ مروان قراوي وعثمان الباشا وأحمد طراف مؤطرين من طرف الأستاذ عبد اللطيف هافت.

وحصل على الرتبة الثانية مشروع ''الروبوت المستكشف "Robot explorateur" الممثل للثانوية التأهيلية الخوارزمي من المديرية الإقليمية آسفي، بفريق يضم التلميذتين غالية القيسوني ورانيا بونسير والتلميذ محمد أمين لحنين مؤطرين من طرف الأستاذ يوسف الفهم.

أما الرتبة الثالثة، فقد عادت لمشروع '' المزرعة الذكية Ferme intelligente'' الممثل لثانوية التميز التأهيلية بن جرير من المديرية الإقليمية الرحامنة، بفريق يضم التلاميذ أيمن جعران وعبد الرحمان بوخاد وياسين اكرام مؤطرين من طرف الأستاذ سعيد أرجوم.

وقد شاركت في منافسات هذه المباراة عشرة فرق تمثل ثانويات تأهيلية من أربع جهات، بعد تأهلهم على مستوى المحطة الأولى من هذه المسابقة التي تبارى فيها 23 فريقا.

وتقدمت الوزارة، بهذه المناسبة، بالتهنئة للفرق المتوجة متمنية لهم مواصلة التميز في مسارهم الدراسي والإبداعي.

(ومع 07/06/2021)