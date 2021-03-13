إقليم أوسرد.. وزير الصحة يعطي الانطلاقة لوحدة المستعجلات للقرب بالمركز القروي ببئر كندوز

أعطى وزير الصحة، السيد خالد آيت الطالب، يوم السبت، الانطلاقة الفعلية لوحدة المستعجلات للقرب بالمركز الصحي القروي من المستوى الثاني بمركز بئر كندوز، التابع لإقليم أوسرد. ويندرج إنجاز هذه الوحدة الصحية، التي أعطيت انطلاقتها بحضور، على الخصوص، عامل إقليم أوسرد السيد عبد الرحمان الجوهري والمديرة الجهوية للصحة بالداخلة - وادي الذهب السيدة سليمة صعصع، ضمن المشاريع الرامية إلى تعزيز العرض الصحي على مستوى إقليم أوسرد.

وبهذه المناسبة، استمع السيد آيت الطالب رفقة الوفد الرسمي المرافق له، إلى شروحات حول وحدة المستعجلات للقرب، وقام بجولة في مرافقها حيث اطلع على ما تتوفر عليه من قاعات وتجهيزات ومعدات طبية. كما قام الوزير بجولة في المركز الصحي القروي بئر كندوز واطلع على مرافقه وتجهيزاته. وفي تصريح للصحافة، قال السيد آيت الطالب، إن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد ووزارة الصحة، سيمكن ساكنة مركز بئر كندوز (أزيد من 4400 نسمة) من الاستفادة من خدمات صحية ذات جودة وفي ظروف مريحة.

وتضم هذه الوحدة الجديدة لمستعجلات القرب، التي تندرج في إطار توسيع العرض الصحي بالمركز القروي من المستوى الثاني ببئر كندوز وتقريب خدماته من المواطنين، قاعة للفحص بالأشعة، وقاعة للعلاجات، وقاعة للفحوصات والتشخيص.

وسيمكن المشروع، الممول من طرف المجلس الإقليمي لأوسرد بكلفة إجمالية قدرها 2.7 مليون درهم، من ضمان المزيد من التكامل في الخريطة الصحية على مستوى جهة الداخلة - وادي الذهب، وتخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية القائمة، وكذا تجنيب بعض المرضى المعوزين معاناة التنقلات الطويلة التي تزيد من تكاليف العلاج.

كما يهدف إلى تحسين خدمات التكفل الطبي، لاسيما تقريب البنيات التحتية الصحية من ساكنة إقليم أوسرد، وتشجيع ولوج الأشخاص المعوزين لعلاجات طبية أساسية ذات جودة، وتسريع التدخلات في الحالات الطبية المستعجلة، وضمان تتبع طبي دوري ومنتظم للأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية فحوصات متخصصة.

(و م ع)13 مارس 2021