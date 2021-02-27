إقليم العيون..المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تنظم افتراضيا ندوات فكرية وعروضا ثقافية تواصلية

تنظم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، عن بعد وبواسطة التواصل الرقمي، يوم الأحد، ندوات فكرية، وعروضا ثقافية تواصلية مع الذاكرة التاريخية وزيارات افتراضية لفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بإقليم العيون، تبرز المقاصد الروحية والنضالية والقيمية لذكرى معركة الدشيرة وجلاء آخر جندي أجنبي عن الصحراء المغربية.

وتحتضن مدينة العيون حسب بلاغ للمندوبية، ندوة علمية موسومة بـ: ''محطات من تاريخ المقاومة وجيش التحرير بالجنوب المغربي، معركة الدشيرة نموذجا"، تنظمها النيابة الإقليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالمدينة، بمشاركة ثلة من الأساتذة والباحثين تتناول مواضيع " التنافس الاستعماري الفرنسي-الاسباني حول الصحراء المغربية وأثره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نهاية القرن التاسع عشر"؛ و " الأبعاد والدلالات للزيارة التاريخية لمحاميد الغزلان في 25 فبراير 1958"؛ إضافة إلى "ملامح وأشكال مقاومة القبائل الصحراوية للتغلغل الاستعماري بالجنوب المغربي".

كما تستأثر مواضيع "مقاومة التدخلات الفرنسية في الصحراء 1830-1934: قراءة في السياق التاريخي وآليات المقاومة"، و"جوانب من مقاومة جيش التحرير بالجنوب المغربي للاستعمار الأوربي"؛ و"حدود الصحراء الأطلسية، بعد ملكي لحكامة وآثاره على القبائل"؛ و "معركة الدشيرة: السياق والدلالات"؛ و "استحضار ذكرى معركة الدشيرة في سياق المستجدات الراهنة لقضية الوحدة الترابية للمملكة"، بمداخلات الأساتذة المحاضرين. وستتميز هذه الأنشطة الفكرية التواصلية بكلمات المناسبة التي سيلقيها، عن بعد، السيد مصطفى الكتيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. وتحل هاتين الذكريين، في ظروف دقيقة تجتازها البلاد كسائر بلدان المعمور مع جائحة كوفيد 19 الوبائية، مضيفة أنه وبالرغم من الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي الوقائي، "فلن يتسنى إقامة هذه الذكرى، على مألوف العادة في موعدها وفي أماكن الاحتفاء بها".

ويروم الاحتفاء بهاتين الذكريين المجيدتين، حسب البلاغ، استحضار رمزيتهما ودلالاتهما الوطنية العميقة، فضلا عن استظهار تضحيات الشهداء والمقاومين وخدماتهم الجلى وآثارهم الخالدة في معترك المقاومة ومسيرة التحرير والوحدة الوطنية.

وحرصا من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمعيشية لأسرة المقاومة وجيش التحرير، خاصة الأسر الأكثر احتياجا في الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، عملت على تخصيص غلاف مالي إجمالي قدره 211000.00 درهم موزع على الشكل التالي: -إقليم العيون 117000.00 درهم؛ -إقليم السمارة 52000.00 درهم؛ -إقليم بوجدور 42000.00 درهم. يذكر أن هذه الإعانات سيتم توزيعها وفق برنامج تم تسطيره من لدن النيابة الجهوية والنيابتين الاقليميتين لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بكل من العيون والسمارة وبوجدور، في احترام تام للتدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها.

ومع 27 فبراير 2021 /ومع