إندونيسيا وفيتنام تدعوان إلى حل سياسي توافقي لقضية الصحراء المغربية

أعربت إندونيسيا وفيتنام، على مستوى الأمم المتحدة، عن دعمهما لحل سياسي وتوافقي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأشادت إندونيسيا، في تعليل تصويتها على القرار رقم 2548 بشأن الصحراء المغربية، الصادر عن مجلس الأمن بـ "المشاركة البناءة لجميع الأطراف في العملية السياسية"، ودعتها إلى مواصلة "دعمها و تعاونها الكامل" مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء بهدف "التقدم نحو حل سياسي".

كما دعت إندونيسيا إلى تعيين مبعوث شخصي جديد من أجل "استئناف وتطوير العمل الجيد للمبعوث السابق، السيد هورست كوهلر"، الذي بدأ عملية اجتماعات الموائد المستديرة في جنيف بين المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".

من جانبها، أكدت فيتنام أيضا دعمها "لحل عادل ومرضي ومقبول لدى الأطرف" للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وقال السفير الفيتنامي لدى الأمم المتحدة في تعليل تصويته على القرار رقم 2548 أنه "نود أن نجدد التأكيد على موقفنا المبدئي بشأن الوضع المتعلق بالصحراء، حيث تدعم فيتنام تسوية قضية الصحراء من خلال المحادثات (...) بين الأطراف على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وقال "إننا نؤكد أيضا على الحاجة إلى إيجاد حل عادل وم رض ومقبول لدى الأطراف المعنية وضمان مصالحها من أجل السلام والتعاون والتنمية في المنطقة".

ومع 4 نونبر 2020