االكركرات: جمهورية الطوغو تدعم "حق المغرب في الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية"

أعربت حكومة جمهورية الطوغو، يوم الجمعة، عن دعمها لـ "حق المغرب في الدفاع عن سيادته ووحدته الترابية" من خلال إعادة إرسء حرية تنقل الأفراد والبضائع في معبر الكركرات الذي يربط المملكة بموريتانيا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي والطوغوليين المقيمين بالخارج، في رسالة موجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن حكومة بلادها تدعو "جميع الأطراف المعنية" إلى التزام مسار الحوار والتشاور لتسوية النزاع، في احترام لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما ثمنت الوزارة الطوغولية علاقات التعاون القائمة بين جمهورية الطوغو والمملكة المغربية.

ومع:04/12/2020