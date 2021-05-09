اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الثلاثاء المقبل لبحث تطورات الوضع في القدس المحتلة

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الأحد، أنه تقرر عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم الثلاثاء المقبل، بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث تطورات الوضع في القدس المحتلة.

وذكرت الجامعة العربية في بيان أن الاجتماع، الذي سيُعقد عبر تقنية الفيديو كونفيرونس، سيبحث الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الاقصى المبارك، و الاعتداء على المصلين في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمخططات للإستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.

(ومع 09/05/2021)