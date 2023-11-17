معرض لصور تاريخية احتفاء بالذكرى الـ 68 للأعياد الثلاثة المجيدة بعنوان "محمد الخامس والنضال من أجل الحرية والاستقلال"

تخليدا للذكرى الثامنة والستين للأعياد الثلاثة (عيد العودة وعيد الانبعاث وعيد الاستقلال)، تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل ـ قطاع التواصل، معرضا لصور تاريخية تحت عنوان "محمد الخامس والنضال من أجل الحرية والاستقلال"، و ذلك خلال الفترة ما بين 18 و30 نونبر الجاري بالرباط.

وذكر بلاغ للوزارة، أن المعرض الذي يضم 75 صورة تاريخية تجسد التلاحم بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي في معركة الكفاح الوطني لنيل الحرية والاستقلال، سينظم ببهو مقر قطاع التواصل، الكائن بشارع علال الفاسي بمدينة العرفان بالرباط يوميا، من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال.

وأضاف البلاغ أن هذا المعرض، سيساهم في الحفاظ على جزء من الذاكرة الوطنية التي تستحضر عودة جلالة المغفور له الملك محمد الخامس من المنفى والتضحيات الجسام التي مكنت من التحرر من قيود الاستعمار والانكباب على بناء صرح مؤسساتي وطني قوي ودولة مغربية حديثة.

(ومع 17.11.2023)