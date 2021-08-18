احتفالية رمزية يوم 20 غشت بمناسبة الذكرى الـ68 لملحمة ثورة الملك والشعب

تنظم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، يوم الجمعة 20 غشت الجاري بالرباط، احتفالية رمزية بمناسبة الذكرى الـ68 لملحمة ثورة الملك والشعب.

ويتضمن برنامج هذه الاحتفالية، الذي سينظم في تقيد والتزام تام بضوابط وقواعد التدابير الاحترازية والسلامة الصحية التي توصي بها التوجيهات الحكومية، كلمات حول هذا الحدث التاريخي الخالد والطافح بالدروس والعبر التي يتوجب استحضارها لتنوير أذهان الناشئة والأجيال الجديدة بمضامينها وعظاتها ورسائلها النبيلة في مسيرات الحاضر والمستقبل.

وحسب بلاغ للمندوبية بالمناسبة، ستجري خلال هذا الحفل مراسم تكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بعمالتي الرباط وسلا وإقليم الخميسات، كما سيتم توزيع إعانات مالية ومساعدات اجتماعية وإسعافات على عدد من المستحقين للدعم المادي والاجتماعي، ومن هم في وضعية العسر الاجتماعي وكذا إمدادات مالية لفائدة بنات وأبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنخرطين في ورش التشغيل الذاتي والعمل المقاولاتي المنتمين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وقد أعدت النيابات الجهوية والإقليمية والمكاتب المحلية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المبثوثة عبر التراب الوطني وعددها 96 فضاء/وحدة عبر التراب الوطني، برامج أنشطة وفعاليات تربوية وثقافية وتواصلية مع الذاكرة التاريخية، بتنسيق وشراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيآت المنتخبة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن هذا الحدث الوطني شكل محطة وازنة ومنعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني الذي قاده أب الأمة وبطل التحرير والاستقلال، جلالة المغفور له محمد الخامس، بالتحام وثيق مع شعبه الوفي وطلائعه في الحركة الوطنية، دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.

ومع:18/08/2021