ارتفاع أسعار المحروقات.. تخصيص دعم استثنائي إضافي لمهنيي قطاع النقل الطرقي

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس بالرباط، أن الحكومة ستخصص دعما استثنائيا إضافيا لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي، لمواكبة الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات.

وأوضح السيد بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه سيتم تخصيص دعم إضافي لمهنيي النقل الذين استفادوا من الدعم الاستثنائي، الذي خصصته الحكومة لهذه الفئة جراء ارتفاع أسعار المحروقات.

وأبرز الوزير أن أسعار المحروقات لم تتراجع بعد إلى مستوى يتيح إيقاف هذا الدعم، الهادف إلى تفادي أي اضطراب في تكلفة التنقل بالنسبة للمواطنين، وكذا في أسعار نقل البضائع.

يشار إلى أنه تم، إلى غاية 21 أبريل 2022، صرف ما مجموعه 344 مليون و176 ألف و600 درهم لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي، في إطار هذا الدعم الذي شمل نحو 180 ألف عربة.

ومع 28/04/2022