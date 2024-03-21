استقبال سفير صاحب الجلالة بواشنطن من طرف المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

استقبلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، السيدة كريستالينا جورجييفا، الأربعاء، سفير صاحب الجلالة بواشنطن، السيد يوسف العمراني، في إطار اجتماع عمل حول آفاق التعاون بين المغرب وهذه المؤسسة المالية الدولية، وذلك قبيل اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها بالعاصمة الأمريكية من 17 إلى 19 أبريل المقبل.

وخلال هذا اللقاء، هنأت السيدة جورجييفا المغرب على الترتيبات الممتازة التي تم اتخاذها من أجل التنظيم الناجح للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي انعقدت في مراكش في أكتوبر 2023.

وأشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بالتقدم الاقتصادي الكبير الذي حققته المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ودوره النموذجي في البناء الاجتماعي والتنمية. وقالت إن المغرب شكل نموذجا يحتذى به في المرونة والتدبير في مرحلة ما بعد الزلزال، وذلك بفضل الإجراءات الحكومية الهادفة والفعالة.

من جانبه، أبرز سفير جلالة الملك التعاون طويل الأمد القائم بين المغرب وصندوق النقد الدولي، والذي يتجسد باستمرار في إجراءات ملموسة من خلال برامج المساعدة التقنية، ومؤخرا من خلال آليات التمويل مثل خط الائتمان المرن وتسهيلات الصمود والاستدامة.

وأشار السيد العمراني إلى التوجهات الرئيسية للسياسات الحكومية الرامية إلى تحسين توازنات الاقتصاد الكلي والتنفيذ الفعال لاستراتيجيات التنمية في المغرب في مختلف القطاعات.

كما جدد التأكيد على أهمية إصلاح مؤسسات بريتون وودز من أجل ضمان صوت أقوى لإفريقيا والاستجابة للتحديات السوسيو اقتصادية الجديدة وتعزيز تعددية الأطراف الأكثر شمولا.

ويندرج هذا اللقاء في إطار تتبع الإنجازات الرئيسية لاجتماعات مراكش، كما يعكس الرغبة المشتركة في تقوية الشراكة بين المغرب وصندوق النقد الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل في المملكة.

(ومع: 20 مارس 2024)