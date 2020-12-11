اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه.. “قرار تاريخي يقبر رسميا خيار استفتاء تقرير المصير”

أكدت صحيفة (إلباييس) الإسبانية، يوم الجمعة، أن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه “يقبر رسميا خيار استفتاء تقرير المصير”.

وكتبت (إلباييس) في مقال تحت عنوان “دعم قوي من ترامب لسيادة المغرب على الصحراء”، أن “الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرارا تاريخيا (…) يشكل تغيرا جذريا في سياسة واشنطن”.

وأوضحت الصحيفة أن “واشنطن أقبرت رسميا بهذا القرار خيار استفتاء تقرير المصير”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أكدت أيضا دعمها للمقترح المغربي حول الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأضافت صحيفة (إلباييس) في السياق ذاته، أن واشنطن التزمت أيضا بفتح قنصلية لها في مدينة الداخلة، مذكرة بأن العديد من الدول الإفريقية والعربية الأخرى قد افتتحت بالفعل تمثيليات دبلوماسية في المدن الجنوبية للمملكة.

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي) أن قرار الولايات المتحدة مكن المغرب من الحصول على “الدعم الدبلوماسي” من طرف القوى العالمية، مشيرة إلى أن اعتراف واشنطن يشكل تتويجا لمسلسل متميز من الدعم الذي حصل عليه المغرب في السنوات الأخيرة لصالح قضيته.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أجرى، يوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أبلغ خلاله جلالة الملك بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف لأول مرة في تاريخها بالسيادة التامة والكاملة للمملكة على صحرائها.

وكأول تجسيد لهذه المبادرة السيادية ذات الأهمية الكبيرة، قررت الولايات المتحدة الأمريكية فتح قنصلية في مدينة الداخلة ذات طبيعة اقتصادية بالأساس، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي سيستفيد منها على وجه الخصوص سكان الأقاليم الجنوبية.

ومع:11/12/2020