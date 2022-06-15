افتتاح أشغال المؤتمر الدولي السابع لتعليم الكبار بمراكش

انطلقت، يوم الأربعاء، بمراكش، أشغال المؤتمر الدولي السابع لتعليم الكبار، تحت شعار "تعلم الكبار وتعليمهم من أجل التنمية المستدامة : أجندة تحويلية".

وتميز حفل افتتاح هذا المؤتمر الدولي، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 17 يونيو الجاري، بالمدينة الحمراء، بالرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين، والتي تلاها رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش.

ويجمع هذا المؤتمر، المنظم بشكل مشترك بين حكومة المملكة المغربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الأطراف المعنية من العالم برمته، قصد تحديد مستقبل تعلم الكبار وتعليمهم، خلال العقد المقبل.

(ومع 15/06/2022)