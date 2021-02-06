افتتاح الدورة العادية ال 34 لقمة الاتحاد الإفريقي بمشاركة المغرب

افتتح رؤساء دول وحكومات البلدان ال 54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ، يوم السبت ،عبر تقنية التناظر المرئي ، أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، بمشاركة المغرب.

فتحت عنوان "الفنون والثقافة والتراث: روافع من أجل بناء إفريقيا التي نريد" سيتابع المشاركون في هذه القمة تقريرا حول التقدم المحرز فيما يتعلق باستجابة الاتحاد الإفريقي لجائحة فيروس كورونا في إفريقيا.

كما سيتطرق رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء لتنفيذ الإصلاح المؤسسي للاتحاد مع التركيز على التقرير المرحلي الذي سيقدمه الرئيس الرواندي، السيد بول كاغامي، بصفته قائدا للإصلاح المؤسسي.

ومن أبرز محاور هذه القمة العادية أيضا، انتخاب قيادة جديدة لمفوضية الاتحاد الإفريقي. وبالإضافة إلى انتخاب رئيس ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي من قبل القمة ، سيتم انتخاب وتعيين مفوضي الاتحاد الإفريقي الستة من قبل المجلس التنفيذي.

يشار الى أن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، كان قد عقد يومي الأربعاء والخميس أشغال دورته ال38 العادية، تحضيرا للقمة العادية ال34 للاتحاد الإفريقي.

ومع:06/02/2021