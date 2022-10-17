افتتاح فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الثالث والأربعين

افتتحت مساء اليوم الاحد فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الثالث والأربعين والدورة 36 من جامعة المعتمد بن عباد المفتوحة ، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة منتدى أصيلة.

ويتم تنظيم الموسم، الذي جرت دورته الأولى الصيفية بين 30 يونيو و 24 يوليوز وخصصت للفنون التشكيلية، بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل (قطاع الثقافة)، وجماعة (بلدية) أصيلة، و يستضيف هذا العام فعاليات ثقافية وفنية من دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالمناسبة ،قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ، في كلمة تليت نيابة عنه خلال الجلسة الافتتاحية للموسم ، أن النجاح الذي حققه موسم اصيلة مبهر ومتفرد على مدى عقود من الزمن مع القدرة على الحفاظ على ألق متوهج ون فس موصول ومتجدد، لم تنل منه شيئا عوامل "التعرية التاريخية" التي عصفت بإيديولوجيات وأعادت تشكيل مجتمعات وفككت نظما في الاقتصاد والفكر، منذ سبعينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا. وأضاف أن قصة نجاح أعلنت عن نفسها منذ ثلاث وأربعين سنة ، ت كر س على امتدادها موسم أصيلة قبلة للثقافة والفكر ، بل وأيضا فضاء للتفكير الجماعي البناء في التحديات الراهنة والضاغطة في تناغم ذكي ووفق رؤية ثاقبة واحترافية، أضحى معها الموسم نموذجا يحتذى وع لما بين منتديات النقاش الفكري والإبداع الثقافي والفني. وشدد السيد ناصر بوريطة على أن الاهتمام الذي توليه هذه الطبعة من "موسم أصيلة" للحركات الانفصالية وللمنظمات الإقليمية في إفريقيا، دليل على الأهمية المتجددة لهذا المنتدى، وعلى يقظة القائمين عليه ، مبرزا أن التحديات الأمنية التي تواجه القارة الأفريقية اليوم هي تحديات تبقى في مجملها غير مسبوقة، ولا مرتقبة وتتسارع وتيرتها وتتعاظم تعقيداتها بكثافة. و أكد وزير الشباب والثقافة والاتصال السيد محمد مهدي بنسعيد ، في كلمة تلبت نيابة عنه ، أن العمل التراكمي المتواصل جعل هذا اللقاء منتدى بارزا للتداول في القضايا الإنسانية والتحديات الإقليمية والدولية التي تزداد تعقيدا يوم بعد آخر مضيفا أن المنتدى واكب ، بكثير من التميز وبحضور شخصيات وازنة من عالم الفكر والثقافة والسياسة والاقتصاد من مختلف البلدان، العديد من التحولات التي عرفها العالم بمنهج العرض والتشخيص وبخلفية التنبيه للمخاطر والمنزلقات وباجتهاد اقتراح الحلول وإيجاد البدائل. وأبرز أن المنتدى استحضر دائما عمق الثقافة والفن في تشكيل ذلك المشترك الإنساني الذي يمد العلاقات بين الشعوب بأسباب إعادة الاكتشاف والتعارف والتفاهم ،معتبرا ان النزاعات و العداء في عمقهما ينبعان من الجهل، ونور المعرفة و الثقافة والفنون هو الكفيل بكشف هذا الجهل ، وبالتالي احتوائه في سبيل أمن واستقرار ورفاه الإنسانية.

يعوض ويكمل خبرنا رقم 155 من نشرة الأحد أصيلة 16 أكتوبر 2022 (ومع)- افتتحت مساء الاحد فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الثالث والأربعين والدورة 36 من جامعة المعتمد بن عباد المفتوحة ، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف مؤسسة منتدى أصيلة.

ويتم تنظيم الموسم، الذي جرت دورته الأولى الصيفية بين 30 يونيو و 24 يوليوز وخصصت للفنون التشكيلية، بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل (قطاع الثقافة)، وجماعة (بلدية) أصيلة، و يستضيف هذا العام فعاليات ثقافية وفنية من دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالمناسبة ،قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ، في كلمة تليت نيابة عنه خلال الجلسة الافتتاحية للموسم ، أن النجاح الذي حققه موسم اصيلة مبهر ومتفرد على مدى عقود من الزمن مع القدرة على الحفاظ على ألق متوهج ون فس موصول ومتجدد، لم تنل منه شيئا عوامل "التعرية التاريخية" التي عصفت بإيديولوجيات وأعادت تشكيل مجتمعات وفككت نظما في الاقتصاد والفكر، منذ سبعينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا. وأضاف أن قصة نجاح أعلنت عن نفسها منذ ثلاث وأربعين سنة ، ت كر س على امتدادها موسم أصيلة قبلة للثقافة والفكر ، بل وأيضا فضاء للتفكير الجماعي البناء في التحديات الراهنة والضاغطة في تناغم ذكي ووفق رؤية ثاقبة واحترافية، أضحى معها الموسم نموذجا يحتذى وع لما بين منتديات النقاش الفكري والإبداع الثقافي والفني. وشدد السيد ناصر بوريطة على أن الاهتمام الذي توليه هذه الطبعة من "موسم أصيلة" للحركات الانفصالية وللمنظمات الإقليمية في إفريقيا، دليل على الأهمية المتجددة لهذا المنتدى، وعلى يقظة القائمين عليه ، مبرزا أن التحديات الأمنية التي تواجه القارة الأفريقية اليوم هي تحديات تبقى في مجملها غير مسبوقة، ولا مرتقبة وتتسارع وتيرتها وتتعاظم تعقيداتها بكثافة. و أكد وزير الشباب والثقافة والاتصال السيد محمد مهدي بنسعيد ، في كلمة تلبت نيابة عنه ، أن العمل التراكمي المتواصل جعل هذا اللقاء منتدى بارزا للتداول في القضايا الإنسانية والتحديات الإقليمية والدولية التي تزداد تعقيدا يوم بعد آخر مضيفا أن المنتدى واكب ، بكثير من التميز وبحضور شخصيات وازنة من عالم الفكر والثقافة والسياسة والاقتصاد من مختلف البلدان، العديد من التحولات التي عرفها العالم بمنهج العرض والتشخيص وبخلفية التنبيه للمخاطر والمنزلقات وباجتهاد اقتراح الحلول وإيجاد البدائل. وأبرز أن المنتدى استحضر دائما عمق الثقافة والفن في تشكيل ذلك المشترك الإنساني الذي يمد العلاقات بين الشعوب بأسباب إعادة الاكتشاف والتعارف والتفاهم ،معتبرا ان النزاعات و العداء في عمقهما ينبعان من الجهل، ونور المعرفة و الثقافة والفنون هو الكفيل بكشف هذا الجهل ، وبالتالي احتوائه في سبيل أمن واستقرار ورفاه الإنسانية.