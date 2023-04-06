اقتحام المسجد الأقصى.. يتعين على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته (سفير)

أشرف سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الأربعاء في نيويورك، إلى جانب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، على تسيير مؤتمر صحفي بمجلس الأمن، دعا خلاله المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني، إثر اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك.



وأوضح السفير الفلسطيني في مستهل اللقاء، أن السيد هلال يشارك في هذا المؤتمر بالنظر لكون المغرب يرأس لجنة القدس في شخص صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد الدبلوماسي الفلسطيني خلال هذا الاجتماع، الذي حضره أيضا، وعلى الخصوص، سفراء مصر والإمارات العربية المتحدة وموريتانيا والأردن، أن "المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم".

وأشار إلى أن الإمارات طلبت من مجلس الأمن، بناء على طلب فلسطيني، عقد اجتماع مغلق يوم الخميس، بشأن هذه التطورات الجديدة.

يتعلق الأمر، برأيه، بإدانة هذا الاقتحام، ومنع تكرار مثل هذا الاستفزاز، وإعلاء احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وكذا الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى.



وأبرز الدبلوماسي أنه تم بعث رسائل إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكي "تتحمل جميع الأطراف مسؤوليتها"، مشددا على أن المسجد الأقصى "خط أحمر" بالنسبة للفلسطينيين والمسلمين بشكل عام.

وردا على سؤال حول المساهمة التي يمكن أن تقدمها الدول التي تقيم علاقات مباشرة مع إسرائيل، للمطالب الفلسطينية، قال السيد منصور إنه يقدر الحضور القوي لسفراء هذه الدول خلال المؤتمر الصحفي.

وقال السفير "حقيقة أنهم معنا هنا بكل هذه القوة هو شيء نقدره حقا وهو أبلغ تعبير. هم معنا. هم مع فلسطين". وأضاف "نحن نقدر ما يفعلونه" من أجل القضية الفلسطينية.

وأدان المغرب بشدة، في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال شهر رمضان المبارك.

وذكر البلاغ أن "المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها - صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله - لجنة القدس، تؤكد على ضرورة احترام الوضع القانوني والديني والتاريخي في القدس والأماكن المقدسة والابتعاد عن الممارسات والانتهاكات التي من شأنها أن تقضي على كل فرص السلام بالمنطقة".



ومع: 05 أبريل 2023