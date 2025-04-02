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يهود المغرب يهنئون مواطنيهم المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

هنأ يهود المغرب، اليوم الأحد، مواطنيهم المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وهكذا، تلا الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب، سيرج بيرديغو، في كنيس دافيد هاميليخ بالدار البيضاء، خطابا كنيسيا تمنى من خلاله يهود المغرب لمواطنيهم وجيرانهم المسلمين، الذين يحتفلون بعيد الفطر المبارك، أن يستجيب العلي القدير لصلواتهم، وأن تساهم أعمالهم الصالحة في عالم أفضل للجميع.

وبهذه المناسبة الدينية، رفع الحاخام الأكبر دافيد أبي حصيرة والحاخام القاضي حازوت وجمع غفير من الكنيس، بحرارة أمام لفيفة (التوراة)، الصلوات والبركات ليتضرعوا بها إلى العلي القدير أن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وينعم عليه بموفور الصحة والعافية والسعادة والنجاح في جميع مبادراته لما فيه خير المملكة.

كما توجهوا بالدعاء إلى العلي القدير، أن يقر عين جلالة الملك بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

ومع:  30 مارس 2025


 

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