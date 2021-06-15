الأمم المتحدة.. البحرين تجدد دعمها للسيادة والوحدة الترابية للمغرب

جددت البحرين، أمام اللجنة ال24 للأمم المتحدة ، دعمها للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على صحرائه، مشيدة "بالجهود الجادة وذات المصداقية" التي تبذلها المملكة لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، التي تمثل الحل الأفضل والأكثر استدامة.

وقال ممثل البحرين في اجتماع اللجنة ال24 " انطلاقا من موقفها الثابت في دعم المملكة المغربية الشقيقة، قامت مملكة البحرين في دجنبر الماضي بافتتاح قنصلية عامة في مدينة العيون بالصحراء المغربية".

وأضاف أن البحرين تعرب عن "دعمها وتضامنها مع المغرب في الدفاع عن سيادته وحقوقه وسلامة وأمن أراضيه ومواطنيه في منطقة معبر الكركرات المغربي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب، وفي احترام للشرعية الدولية".

كما ثمن الدبلوماسي البحريني جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي ودائم على أساس التوافق وفي إطار السيادة المغربية لتسوية هذا النزاع.

ومع:15/06/2021