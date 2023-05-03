الأمم المتحدة.. السيد هلال يشارك في قيادة التحالف الجديد للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لإفريقيا

تم تعيين السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رئيسا مشاركا للتحالف الجديد للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل إفريقيا.



ويشارك أيضا في قيادة التحالف، الذي أطلقته جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء في نيويورك، في إطار يوم إفريقيا المنظم على هامش منتدى العلوم والتكنولوجيا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، كل من سفيري إثيوبيا وغانا، بدعم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.



ويعد تعيين المغرب على رأس هذه المبادرة تجديدا للتأكيد على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة لفائدة إفريقيا في عدة مجالات، وذلك تحت القيادة المستنيرة والرؤية الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.



ويعد التحالف مبادرة تهدف إلى فتح الطريق أمام الدول الإفريقية لتطوير ونشر وتوسيع استخدام العلم والتكنولوجيا والابتكار في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجندة الأمم المتحدة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.



ويعتزم هذا التحالف البناء على إمكانات المبتكرين الأفارقة، ولا سيما الشباب والمغتربين، وتوسيع الفرص المالية والتعليمية لإيجاد حلول قابلة للتطبيق في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدول القارة.



كما تهدف إلى الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية، من خلال إشراك المؤسسات المالية الإفريقية والقاعدة الصناعية المتنامية في القارة لتعزيز الاستثمار في البحث والتطوير وتعزيز البنيات التحتية المخصصة للعلم والتكنولوجيا والابتكار.



يتعلق الأمر كذلك، بوضع خرائط طريق للعلم والتكنولوجيا والابتكار على المستويات الوطنية والإقليمية ودون الوطنية، وتنفيذ أنشطة تعزيز القدرات ذات الصلة بالنسبة للدول الإفريقية والأطراف الفاعلة، فضلا عن تعزيز أجندة العلم والتكنولوجيا والابتكار لإفريقيا ضمن عمليات وآليات الأمم المتحدة.



ويعتبر التحالف بمثابة مجموعة مصالح غير رسمية متعددة الأطراف يمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة الراغبة في تبادل الخبرات والموارد والممارسات لمواجهة التحديات المشتركة الاستفادة منها لاقتراح مبادرات جديدة يمكن أن تفيد القدرات الوطنية والعالمية في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار، لتسريع، على الخصوص، تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياقاتها الوطنية.



ومع: 03 ماي 2023