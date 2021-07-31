الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا تشيد بالمبادرات الملكية للنهوض بوضعية المرأة

أشادت الأمينة التفيذية للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة، فيرا سونغوي، بالمبادرات التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بوضعية المرأة.

وأعربت السيدة سونغوي، التي استقبلت يوم الجمعة بمقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الافريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا، السيد محمد العروشي، عن خالص شكرها للمغرب للدعم والالتزام الدائم للمملكة في مختلف المشاريع الأممية.

وقالت المسؤولة الأممية، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، “أشكر بعثة المملكة على تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة، وخاصة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا “.

واستعرضت السيدة سونغوي والسيد العروشي، خلال هذا اللقاء، الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة على مستوى اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة علما أن المغرب هو مقرر مكتب مؤتمر وزراء المالية لهذه اللجنة الأممية.

كما تطرق الجانبان لمواكبة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا خلال رئاسة المغرب للجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الافريقي حول القضايا الاقتصادية والتجارية.

وأجرى المسؤولان أيضا محادثات حول الدورة الثانية التاريخية للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة التي عقدت في المغرب سنة 1960 في طنجة، والتي سيحتفى بها السنة المقبلة.

واغتنمت السيدة سونغوي هذه المناسبة لتعرب عن أحر تهانئها للمملكة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين.

ومع:31/07/2021