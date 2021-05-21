الأمين العام لاتحاد المحامين العرب يثمن دور المغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم صمود المقدسيين

ثمن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، النقيب المكاوي بنعيسى، الدور الذي تضطلع به المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم صمود المقدسيين، وحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس المحتلة. وقال السيد بنعيسى ، إن المغرب وضع القضية الفلسطينية في مرتبة قضيته الوطنية الأولى، وظل يقدم كل أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، سياسيا ودبلوماسيا وميدانيا، مبرزا أن الدعم الميداني تجسد بوضوح في المشاريع الاجتماعية التي ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك، والتي ساهمت في التخفيف من معاناة الفلسطينيين، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم. وأضاف أن المساعدات الإنسانية العاجلة التي أمر صاحب الجلالة بإرسالها للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ساهمت في تضميد جراح الشعب الفلسطيني وفي التخفيف من آلامه وهي بمثابة رسالة مفادها أن المغرب لن يترك الأشقاء الفلسطينيين بمفردهم في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية وفي نضالهم المشروع من أجل إقامة دولة مستقلة. وأشار إلى أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية ظل ثابتا ولم يتغير منذ نكبة فلسطين سنة 1948 ، على الرغم من التطورات والتغيرات الإقليمية والدولية، مسجلا أن الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني من طرف الكيان الإسرائيلي وحدت موقف المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، الداعم على الدوام للشعب الفلسطيني الأعزل الذي تمارس عليه القوات الإسرائيلية اعتداءات وحشية و همجية.

ومع 21 ماي 2021