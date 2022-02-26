الإعلان عن عدم تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين وجميع العاملين بالمرافق العمومية الذين لم يستكملوا بعد مسار التلقيح

أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه تقرر عدم تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين وجميع العاملين بالمرافق العمومية الذين لم يستكملوا بعد مسار التلقيح .

وأوضحت الوزارة ،في بلاغ لها يوم الجمعة، أنه تم اتخاذ هذا القرار في ضوء الانخراط الإيجابي للموظفات والموظفين، وجميع العاملين بالمرافق العمومية، والتزامهم بالإجراءات والتدابير المتخذة للحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة في مواجهة الجائحة، لاسيما عبر إسراعهم في استكمال مسار التلقيح .

كما يأتي هذا القرار ، يضيف البلاغ، بناء على توجيهات رئيس الحكومة في شأن التفاعل الإيجابي مع طلب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، الرامي إلى اعتماد المرونة وترجيح المقاربة التحسيسية في تدبير مراقبة التزام الموظفين بالإجراءات والتدابير المتخذة في مختلف المرافق العمومية .

ويأتي هذا القرار كذلك ،بحسب البلاغ، في ظل حرص الحكومة على تهييئ المناخ الملائم لتطوير الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين.

وبعد أن أكدت على أهمية انخراط الإدارات العمومية في مواصلة اعتماد التدابير الاحترازية والوقائية، بما يضمن سلامة المرتفقين والموظفين، دعت الوزارة كافة العاملين بالمرافق العمومية إلى التقيد بالتوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية للحد من تأثيرات الحالة الوبائية بالمغرب ، بما يفضي إلى تحقيق المناعة الجماعية.

ومع 25/02/2022