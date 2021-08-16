الاتحاد الوطني لنساء المغرب يطلق النسخة الثانية لجائزة للا مريم للابتكار والتميز

أطلق الاتحاد الوطني لنساء المغرب النسخة الثانية لجائزة للا مريم للابتكار والتميز، وذلك تنفيذا للتوجيهات النيرة لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد، والتي تهدف إلى تشجيع المبادرات النسائية الرائدة وتقوية روح المبادرة والمقاولة عند النساء.

وذكر بلاغ للاتحاد الوطني لنساء المغرب أنه تم إطلاق النسخة الثانية للجائزة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والبريد بنك، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية الأفرو-الأطلسية « ESSEC Afrique Atlantique ».

وأضاف أن هذا البرنامج المقاولاتي الذي سوف تمتد دوراته التكوينية المكثفة (الافتراضية والحضورية) على مدى 4 أشهر، في العديد من المجالات، من بينها شخصية المقاولة وتعزيز القدرات الإبداعية والتنمية الذاتية وتطوير خطة العمل ودعم المشاريع، يروم مكافأة أفضل مبادرات الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 20 و40 سنة، والمنحدرات من العالمين القروي وشبه الحضري.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا البرنامج يندرج في إطار خطة عمل الاتحاد الوطني لنساء المغرب للسنوات الخمس القادمة، وذلك من خلال تمكين مجموعة من الشابات المغربيات من التقنيات اللازمة، سواء أكاديميا أو تقنيا أو ماليا؛ من أجل تمكينهن من تجسيد الأفكار والمشاريع المبتكرة التي يحملونها والتي تهم المناطق القروية وشبه الحضرية، والتي تتوخى تحسين الظروف المعيشية للسكان الأكثر هشاشة، وكذا من أجل تقوية روح المبادرة والمقاولة عند النساء.

ومع:16/08/2021