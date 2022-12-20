انعقد يوم الاثنين بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والذي خصص لتقييم وضعية السدود والمخزون المائي بعد التساقطات المطرية الأخيرة.

وبهذه المناسبة، قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في تصريح ، إن هذا الاجتماع شكل مناسبة “لاستعراض وضعية السدود والموارد المائية عقب التساقطات المطرية الأخيرة”، والتي ساهمت في توفير 1.7 مليار متر مكعب من المياه، ليرتفع معدل ملء السدود بأكثر من 30 في المائة.

وأضاف السيد بركة أن هذا الاجتماع شكل أيضًا مناسبة لإنعاش برنامج 2020-2027 لبرمجة السدود وتحلية مياه البحر، مشددًا على أن هذا المخطط يأخذ بعين الاعتبار برنامج الاستثمار الأخضر، الذي قدمته مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مؤخرًا أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي سيمكن من إنتاج 560 مليون متر مكعب المياه الخاضعة للتحلية، والتي تم تخصيص جزء منها لتلبية الاحتياجات من المياه الصالحة للشرب في بعض المدن وكذا للري.

وتابع الوزير أنه تم أيضا التطرق إلى استعمال المياه العادمة المعالجة، وكذا البرنامج الجديد المخصص للسدود الصغيرة والسدود التلية، ولا سيما 200 سد صغير مبرمج للفترة 2024-2027 ، في إطار شراكة مع الجهات.

من جهة أخرى، أشار السيد بركة إلى أن الاجتماع تناول موضوع تمويل هذا البرنامج، من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص.

حضر هذا الاجتماع السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، والسيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، والسيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد عبد الرحيم الحافيظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

(ومع 20/12/2022)