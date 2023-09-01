الاحتفاء بالذكرى ال65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب روسيا..تبادل رسائل التهنئة بين بوريطة ولافروف

تبادل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى ال 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تصادف اليوم نفسه.

وأشار بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى أن الوزيرين ثمنا الاهتمام الذي يوليه الجانبان لاستمرار تطوير وتعميق التعاون متعدد الأبعاد بين المغرب وروسيا والذي يعود بالنفع على البلدين .

وأكدا أيضا طموح البلدين للحفاظ على تنسيق فعال في مجال السياسة الخارجية وذلك بما يخدم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ومع 01 شتنبر 2023