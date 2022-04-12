الاستئناف التدريجي لخدمات نقل الركاب بين مينائي طنجة المتوسط وطنجة المدينة وميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة بإسبانيا

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، يوم الاثنين، أنه في إطار إعادة فتح الخطوط البحرية بين المغرب وإسبانيا، ستستأنف خدمات نقل الركاب بين ميناءي طنجة المتوسط وطنجة المدينة ومينائي الجزيرة الخضراء وطريفة بإسبانيا، ابتداء من يوم الثلاثاء 12 أبريل الجاري.

وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي موجه للمرتفقين أن “الشركات البحرية ستستأنف تدريجيا خدمات نقل الركاب بين ميناءي طنجة المتوسط وطنجة المدينة بالمغرب وميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة بإسبانيا، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 12 أبريل 2022، بالنسبة للمسافرين الراجلين وعلى متن الحافلات، ويوم الإثنين 18 أبريل 2022، بالنسبة للمسافرين على متن السيارات”.

وأشارت إلى أن الخطوط البحرية للرحلات المتوسطة والطويلة، التي تؤمن الرحلات بين ميناءي طنجة المتوسط والناظور والموانئ الإسبانية والفرنسية والإيطالية، استأنفت نشاطها بشكل تدريجي، ابتداء من اليوم الإثنين 11 أبريل 2022.

(ومع 11/04/2022)