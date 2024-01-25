الاستثمار: حوالي 50 ألف منصب شغل مرتقبة بجهة الشرق في أفق 2026 (السيد الجزولي)

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، اليوم الاثنين بوجدة، أنه من المرتقب خلق حوالي 50 ألف منصب شغل بجهة الشرق في أفق سنة 2026، وذلك بمناسبة المحطة الأولى لسلسلة الجولات الجهوية المندرجة في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة.



وقال السيد الجزولي، خلال هذا اللقاء، الذي شارك فيه، على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة - أنجاد، معاذ الجامعي، ونائب رئيس مجلس الجهة، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات والمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، وكذا فاعلون آخرون من القطاعين العام والخاص، إن جهة الشرق تعرف دينامية غير مسبوقة بفضل المبادرة الملكية لتنمية الجهة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003، والتي مكنتها من بنية تحتية مهمة ومتكاملة بمواصفات عالمية، ورفعت من جاذبيتها للاستثمار الخاص.



وأضاف الوزير أن اللقاء مع الفاعلين في القطاعين العام والخاص يندرج في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعبئة استثمارات خاصة تصل قيمتها الإجمالية إلى 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.



وأكد الجزولي أن "الهدف هو مضاعفة الاستثمار الخاص بالجهة وخلق 50 ألف منصب شغل بجميع عمالات وأقاليم جهة الشرق"، مضيفا أن البنيات التحتية الجديدة التي تم إطلاقها أو في طور الإنجاز مثل الطريق السيار جرسيف - الناظور، ومنطقة الميناء الصناعية الناظور غرب المتوسط، ومحطة تحلية مياه البحر بالناظور، كلها دعامات أساسية ستجعل من جهة الشرق من أهم الأقطاب الاقتصادية والصناعية بالمملكة.



ولتحقيق ذلك، أكد السيد الجزولي أن الخطوة الأهم تتمثل، على الخصوص، في الإلتقائية بين كل الفاعلين من القطاعين العام والخاص على المستوى الجهوي، وتحسين مناخ الأعمال من خلال تعزيز ولوج المستثمرين لعقار مجهز يستجيب لاحتياجاتهم، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية لتحفيز إنجاز مشاريع مهيكلة.



وأشار الوزير إلى أنه منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار، برئاسة رئيس الحكومة، على أربع اتفاقيات لمشاريع استثمارية بجهة الشرق، مبرزا أن هذه المشاريع ستمكن من إحداث حوالي 11 ألف منصب شغل.



وأضاف أن "الوزارة معبئة لمواكبة ودعم المستثمرين المغاربة، لاسيما وأن الاستثمار الوطني الخاص يمثل ثلثي الاستثمار الخاص الإجمالي"، مؤكدا، في هذا السياق، على الدور المحوري للمركز الجهوي للاستثمار في مواكبة المستثمرين.



من جهته، استعرض السيد الجامعي المؤهلات وفرص الاستثمار بجهة الشرق، داعيا إلى تأمين الوعاء العقاري، خاصة بالقرب من محيط ميناء الناظور غرب المتوسط، بهدف جذب المزيد من المستثمرين.



وأعرب والي جهة الشرق، الذي شدد على تعزيز البنية التحتية الجهوية، عن أمله في أن تستفيد الجهة من هذه الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة.



من جانبه، استعرض المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، محمد صبري، أهم الإنجازات التي حققها المركز خلال السنوات الماضية، لاسيما في المحاور المتعلقة بالدفع الاقتصادي، والنهوض بالمجال الترابي، وتبسيط المساطر، وتحسين مناخ الأعمال، ومواكبة المقاولات.



إثر ذلك، عقد الوزير والوفد المرافق له، بالمركز الجهوي للاستثمار، جلسة عمل جمعت الفاعلين الأساسيين في المنظومة الاستثمارية بالجهة، قبل أن يقوم بزيارة لعدد من المواقع.



ومع: 22 يناير 2024