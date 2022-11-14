الاعتداء الإرهابي بإسطنبول.. وضع خلية أزمة لمتابعة أوضاع المغاربة المتواجدين بعين المكان

وضعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بتنسيق مع القنصلية العامة المغربية بإسطنبول، خلية أزمة، إثر حادث الانفجار الذي شهده يوم الأحد شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في قلب مدينة إسطنبول.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة على تويتر، أنه يمكن الاتصال بخلية أزمة عبر الأرقام التالية :

من تركيا: (905352067735+)

أو عبر (0537676350) أو (0537676353) أو (0537676251).

وتهيب الوزارة بالمواطنين المغاربة بإسطنبول إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات التركية.

وأودى الاعتداء الإرهابي الذي ضرب القلب النابض لإسطنبول، أكبر مدينة والعاصمة الاقتصادية لتركيا، بحياة ستة أشخاص وخلف عشرات الجرحى في شارع الاستقلال الشهير، وفقا لآخر حصيلة للسلطات التركية.

(ومع 13/11/2022)