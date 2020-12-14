الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.. الجمعية الوطنية لساوتومي وبرنسيب تشيد بهذا القرار “التاريخي والهام”

أشاد رئيس الجمعية الوطنية لساوتومي وبرنسيب، ديلفيم سانتياغو داس نيفيس، بقرار الولايات المتحدة ”التاريخي والهام” بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه وفتح قتصلية عامة لها بالداخلة.

ونوه السيد سانتياغو داس نيفيس، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، باسمه وباسم الجمعية الوطنية لساوتومي وبرنسيب بهذا القرار الذي اعتبره “إنجازا ذي بعد تاريخي هام”.

وحرص داس نيفيس بهذه المناسبة على التأكيد على دعم بلاده الكامل للمغرب، وكذا الرغبة في تعزيز روابط الصداقة الودية والتعاون بين الشعبين والبلدين، لاسيما في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

ومع:14/12/2020



