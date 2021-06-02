البرلمان الإفريقي يعلن تعليق الدورة العادية الرابعة لولايته التشريعية الخامسة

أعلن البرلمان الإفريقي، مساء يوم الثلاثاء، تعليق أشغال الدورة العادية الرابعة لولايته التشريعية الخامسة إلى أجل غير مسمى.

وذكر البرلمان الإفريقي، في بيان، توصلت بنسخة منه وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الكاتب العام للبرلمان الإفريقي، السيد فيبيا هاراوا، علق إلى أجل غير مسمى أشغال الدورة العادية الرابعة للولاية التشريعية الخامسة للمؤسسة".

وأبرز البيان أن هذا التعليق "يأتي في أعقاب خلافات واضطرابات حدثت خلال الجلسة العامة التي عقدت في 31 ماي و1 يونيو 2021 بهدف انتخاب الرئيس ونواب رئيس مكتبه".

وحسب البرلمان الإفريقي، فقد تأجلت الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها يوم الخميس الماضي، إلى يوم الاثنين 31 ماي بعد الكشف عن حالة كوفيد-19.

وافتتح البرلمان الإفريقي أشغال الدورة العادية الرابعة لولايته التشريعية الخامسة، يوم 24 ماي، بحضور وفود برلمانية للدول الإفريقية منها المغرب.

ويتكون البرلمان الإفريقي، الذي يعتبر أحد أجهزة الاتحاد الإفريقي، من خمسة أعضاء لكل دولة- عضو صادقت على البروتوكول الذي ينشئه، من ضمنهم امرأة واحدة على الأقل عن كل دولة عضو.

ويعقد البرلمان الإفريقي، الذي لم يجتمع منذ أكتوبر 2019 بسبب جائحة كوفيد-19، دورتين عاديتين على الأقل على مدى 12 شهرا.

(ومع 02/06/2021)