البرلمان العربي : العملية الانتخابية بالمملكة المغربية جرت بكل حيادية وشفافية وبانضباط وسلاسة وأمان

أكد البرلمان العربي أن عملية الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء بالمغرب، تمت بكل حيادية وشفافية ونزاهة، مشيرا إلى أن الوفد لمس من خلال تواجده الميداني وتفقده لعدد من اللجان والمراكز الانتخابية، تنافسية وحيادية لكافة جوانب العملية الانتخابية والتي تمت وفق الأنظمة القانونية ذات الصلة بالانتخابات.

وأشاد البرلمان العربي في بيان بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتبعتها المملكة المغربية لإتمام هذه العملية الانتخابية، مبرزا أنها تمت بانضباط وسلاسة وأمان رغم التحديات التي يواجهها العالم أجمع في ظل جائحة "كورونا".

وقال حسن بن علي المدحاني، رئيس وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة سير العملية الانتخابات بالمملكة المغربية ، في بيان عقب اختتام العملية الانتخابية، إن الوفد قام بزيارة عدد من اللجان الانتخابية بمدن الرباط وطنجة وسلا والدار البيضاء بإجمالي عدد مكاتب انتخابية 100 مكتب مسجل بها أكثر من 55 ألف ناخب.

وأشاد بالإجراءات التي اتبعتها الحكومة المغربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لإتمام العملية الانتخابية ، وكذلك تأمين الترتيبات اللوجستية والفنية اللازمة لحسن سير هذا الاستحقاق مشيرا إلى أن الوفد سيقوم برفع تقرير مفصل عن الانتخابات إلى رئيس البرلمان العربي.

(ومع 09/09/2021)