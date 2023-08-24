البنك الأوروبي لإعادة الإعماروالتنمية يطلق الدفعة الثانية من برنامجه"Star Venture" لدعم تنمية 8 شركات ناشئة مغربية

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق الدفعة الثانية من برنامجه "Star Venture" الموجه لدعم تنمية 8 شركات ناشئة مغربية.



وأوضح البنك، في بلاغ له، أن هذا البرنامج الممول من طرف جمهورية كوريا، يهدف إلى تحديد الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية وحشد الخبرة العالمية قصد تمكينها من التطور بسرعة.



وأبرز المصدر ذاته أن برنامج "Star Venture" أثبت كامل إمكاناته من خلال المساهمة بشكل كبير في نمو ونجاح الشركات الناشئة الخمس التي شاركت في الدفعة الأولى، مستشهدا في هذا السياق بمثال "Pipip Yallah" المتخصصة في مشاركة السيارات الخاصة، و"Deepecho" المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي المطبق على الصحة، و"Weego" المتخصصة في التنقل المستدام، وهي نماذج تميزت بتحقيقها أداءا رائعا بفضل المواكبة الفردية لمدة 18 شهرا والموارد التي يتيحها البرنامج.



ويواكب برنامج "Star Venture"، المتواجد حاليا في مناطق جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، بما فيها المغرب، وكذا في غرب البلقان وتركيا وبلغاريا ومولدوفا ورومانيا، أزيد من 350 شركة في مرحلة مبكرة في جميع أنحاء العالم.



وبالاعتماد على شبكة دولية من الموجهين والمستشارين والمستثمرين، يقدم برنامج "Star Venture" مواكبة فردية للشركات الناشئة لمدة 18 شهرا من أجل مساعدتها على بلوغ كامل إمكاناتها، إلى جانب دعم المسرعات لتعزيز منظومة ريادة الأعمال.



ويتمثل الهدف الأساسي للبرنامج في تحديد الشركات الناشئة الواعدة بغية مساعدتها على تحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز تطورها بسرعة.



وتحقيقا لهذه الغاية، يقدم برنامج "Star Venture" مجموعة من ورشات العمل والتوجيه والمساعدة التقنية المخصصة للتغلب على التحديات المتعلقة بنموها وازدهارها. وعلاوة على ذلك، يساعد البرنامج المذكور الشركات الناشئة على تجاوز إحدى العقبات الرئيسية والمتمثلة في الحصول على التمويل.



وهكذا، سيتم ربط الشركات الناشئة المختارة بشبكة من المستثمرين الدوليين الذين يولون اهتماما استراتيجيا للشركات في مرحلة الإطلاق من خلال سلسلة من العروض الترويجية، مما سيسهل عملية حشد الموارد المالية وتوسيع نطاقها.



وفي هذا الصدد، يدعو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشركات الناشئة المغربية المهتمة إلى تقديم طلبات الترشيح قبل 24 شتنبر 2023 على موقعه الإلكتروني المتاح عبر الرابط التالي: "https://www.ebrd.com/starventure/overview".



وستجتمع لجنة تحكيم تضم خبراء في حدث سينظمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أوائل شهر أكتوبر لاختيار الشركات الناشئة الثمان التي ستنضم إلى هذا الفوج الثاني. وستتاح أمام الشركات المختارة فرصة الانضمام إلى مجموعة دينامية في إطار برنامج دعم مكثف يقدم الخبرة الدولية في مجالات تخصصها، والاستشارة الفنية والتجارية، بالإضافة إلى الموجهين ذوي الخبرة.



وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه "فخور بقدرته على تقديم الدعم الأساسي للشركات الناشئة المغربية الواعدة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة بالمغرب".



وخلص البلاغ إلى أن البنك يواصل، من خلال برنامج "Star Venture"، أداء دور فعال في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي.



ومع: 23 غشت 2023