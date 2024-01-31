التأكيد في لقاء للسيد ميارة مع سفير موريتانيا في المغرب على متانة وعمق الروابط المتجذرة بين البلدين

تم التأكيد في لقاء جمع يوم الثلاثاء رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، بسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالمغرب، أحمد ولد باهيه، على متانة وعمق الروابط الإنسانية والروحية والأخوية المتجذرة بين البلدين.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن هذا اللقاء شكل مناسبة أيضا لاستعراض مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، مبرزا أن رئيس مجلس المستشارين أكد أن العلاقات بين المغرب وموريتانيا شهدت خلال السنوات الماضية زخما واضحا بفضل الرؤية الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

ودعا السيد ميارة، يضيف البلاغ، إلى "استثمار هذه الدينامية لمضاعفة حجم التعاون في قطاعات استراتيجية تتيح إمكانيات حقيقية لتعزيز التعاون والشراكة"، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المشترك "لتحفيز المجهودات الحكومية ومد جسور التقارب بين الشعبين الشقيقين"، كما أكد على الإرادة القوية لمجلس المستشارين في تطوير روابط التعاون مع البرلمان الموريتاني وإرساء قنوات دائمة للحوار والتنسيق.

من جهته، أعرب السيد أحمد ولد باهيه عن اعتزازه بعلاقات الأخوة والتضامن القائمة بين البلدين، مبديا إعجابه بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.

وأكد الدبلوماسي الموريتاني عزم بلاده على تطوير التعاون الثنائي وتنويعه لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أن البلدين مدعوان لإضفاء دينامية جديدة على تعاونهما في المجال البرلماني من خلال تعزيز آليات الحوار والتشاور.

(ومع 30.01.2024)