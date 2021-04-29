الخميس 29 أبريل، 2021
التحقيق الإداري بشأن وقائع العنف الموثقة من خلال مقطع فيديو مكن من تحديد هوية الشخص الضالع في هذه الأفعال وزميلين له
أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن إجراءات التحقيق الإداري الذي بوشر في شأن وقائع العنف الموثقة من خلال مقطع فيديو مبثوث، يومه الأربعاء، على عدد من المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قيام شخص بزي وظيفي بتعنيف شخص آخر وتعريضه للضرب، مكنت من تحديد هوية الشخص الضالع في هذه الأفعال وزميلين له كانا متواجدين بمسرح الأحداث.
وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق بعناصر من بين أفراد القوات المساعدة المكلفين بمهمة حراسة السواحل.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تبعا لذلك، تم توقيف المعنين بالأمر، الذين وضعوا رهن إشارة البحث القضائي المنجز من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
(ومع 28/04/2021)