التربية الوطنية.. لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص التفرغات النقابية وتدبيرها يتم بكل شفافية

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص التفرغات النقابية، موضحة أن تدبيرها يتم بكل شفافية ووضوح.

وذكرت الوزارة، في بلاغ توضيحي على إثر المقال الذي نشره أحد المواقع الإلكترونية، يوم الخميس، تحت عنوان:" وزارة التربية الوطنية تمنح 250 تفرغا نقابيا ل5 نقابات ونقابة البيجيدي الخاسر الأكبر"، أنها "إلى حدود الساعة، لم تتخذ أي إجراء بهذا الخصوص، وأن تدبير التفرغات يتم بكل شفافية ووضوح في احترام تام للإجراءات المنظمة لها".

وفندت الوزارة في بلاغها "كل ما ورد في المقال من ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة".

(ومع 23/09/2021)