أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس،ليوم الخميس بالرباط، أن التساقطات المطرية الأخيرة أنعشت آمال الموسم الفلاحي الحالي.

وقال السيد مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن "الموسم الفلاحي يسير بشكل جيد بفضل التساقطات المطرية الأخيرة"، مبرزا "أننا لن نتمكن من بلوغ المحصول الاسثنائي المسجل في السنة الماضية لكن محصول الموسم الفلاحي الحالي سيكون مهما".

وأوضح، في هذا الصدد أن "الزراعات الربيعية في وضعية جيدة شأنها شأن زراعة الخضروات والبقوليات والقطاني التي تعد بمحصول جيد خلال الأشهر المقبلة".

كما أشار إلى المساهمة الوازنة لقطاع تربية المواشي، الذي يعد المشغل الأول في القطاع الفلاحي، مبرزا أن هذه النتائج الجيدة المتوقعة من شأنها المساهمة في استقرار مناصب الشغل في هذا القطاع.

وأضاف، في السياق ذاته، أن المجهودات التي بذلتها الحكومة من خلال البرنامج الاستعجالي إضافة إلى التساقطات المطرية الأخيرة، ستمكن من تحسين مؤشرات قطاع تربية المواشي، وبالتالي الحفاظ على مساهمته في الناتج الداخلي الخام للمغرب.<

ومع 31/03/2022